В Чердыни сотрудница банка украла у пенсионеров 400 тысяч рублей

За кражу 400 тысяч рублей с карт пенсионеров сотрудница банка в Чердыни получила условный срок. 28-летняя жительница воспользовалась доступом к счетам клиентов и незаконно списала с них деньги, потратив их на себя. Пенсионеры обратились в полицию, мошенницу задержали. Чердынский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Об этом сообщают в краевом МВД. Девушке дали три года условно и оштрафовали на 60 тысяч рублей.