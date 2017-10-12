В Чердыни сотрудница банка украла у пенсионеров 400 тысяч рублей
За кражу 400 тысяч рублей с карт пенсионеров сотрудница банка в Чердыни получила условный срок. 28-летняя жительница воспользовалась доступом к счетам клиентов и незаконно списала с них деньги, потратив их на себя. Пенсионеры обратились в полицию, мошенницу задержали. Чердынский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Об этом сообщают в краевом МВД. Девушке дали три года условно и оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский Дом ребенка реорганизуют
Вершки и корешки: В крае подвели итоги уборочной кампании
Пермяки назовут аэропорт к 1 декабря
«Лаборатория музыки»: второй сезон творческого симбиоза
Центральный парк Полазны ждет полное преображение
Будущим аграриям обновили лабораторию минеральных удобрений
В Перми наградили лучшие предприятия года
История одного подвига: «Салют-7» выходит на киноэкраны
Дело об МФЦ: Обвиняемый пошел на сделку со следствием
Грипп будет тяжелым
Добавить комментарий: