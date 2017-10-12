Пермский Дом ребенка реорганизуют

Пермский Дом ребенка может быть реорганизован и присоединен к городской больнице №13, об этом заявили в краевом Минздраве. Экспертная группа, созданная специально для решения этого вопроса, проверила работу учреждения.

Павел Миков, Уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю, отметил: "Дом ребенка - это временный пункт, к сожалению, нахождения здесь детей. Так было всегда, в советское время и остается сейчас. Это анахронизм. Ребенок не должен в течение своей детской жизни по три или 4 раза менять учреждение".

На сегодняшний день в «Доме Малютки» находятся 102 малыша в возрасте до 4 лет. По словам детского омбудсмена Павла Микова, 30 детишек уже устроены в семьи, еще 10 достигли возраста 4 лет и переедут жить в дом-интернат в Рудничный. Остальных разместят в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Эти учреждения находятся на балансе Краевого Министерства социального развития.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края, рассказывает: "Сейчас мы прорабатываем вопрос совместно с экспертами, с Павлом Владимировичем, и после получения экспертного мнения будет приниматься дальнейшее решение. По вопросу имущественного комплекса - он останется для нужд здравоохранения, конкретно для педиатрических целей".

В любом случае решение о судьбе Дома ребенка и его сотрудников будут принимать, прислушиваясь к общественному мнению. 12 октября в аппарате Уполномоченного по правам ребенка состоится заседание группы, на котором эксперты предложат свои идеи и проекты.