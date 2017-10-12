Вершки и корешки: В крае подвели итоги уборочной кампании

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урожай

На заседании правительства Пермского края достаточно много времени члены кабмина посвятили итогам уборочной кампании в сельском хозяйстве. Как заявил профильный министр Александр Козюков, в этом году достаточно большие показатели по сбору зерновых. Правда, итоговые цифры будут ниже, так как зерно сильно намочено дождями и после сушки его вес уменьшится. Из-за тех же дождей неравномерно выглядит ситуация по картофелю. Под Краснокамском его напрочь замочило, есть проблемы с урожаем еще в ряде территорий. А вот, например, в Суксунском районе его собрали аж на 30% больше, чем в прошлом году. В целом по краю весьма уродилась капуста и морковь. С кормами тоже проблем нет.

Александр Козюков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, отметил: "По заготовке кормов показатель высокий - 111%. Мы уверены, что в зимнем периоде мы сможем удержать хорошие показатели по производству молока".

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 12.10.2017 в 12:39 в рубрике - Вести Пермь

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