Вершки и корешки: В крае подвели итоги уборочной кампании
На заседании правительства Пермского края достаточно много времени члены кабмина посвятили итогам уборочной кампании в сельском хозяйстве. Как заявил профильный министр Александр Козюков, в этом году достаточно большие показатели по сбору зерновых. Правда, итоговые цифры будут ниже, так как зерно сильно намочено дождями и после сушки его вес уменьшится. Из-за тех же дождей неравномерно выглядит ситуация по картофелю. Под Краснокамском его напрочь замочило, есть проблемы с урожаем еще в ряде территорий. А вот, например, в Суксунском районе его собрали аж на 30% больше, чем в прошлом году. В целом по краю весьма уродилась капуста и морковь. С кормами тоже проблем нет.
Александр Козюков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, отметил: "По заготовке кормов показатель высокий - 111%. Мы уверены, что в зимнем периоде мы сможем удержать хорошие показатели по производству молока".
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