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Пермяки назовут аэропорт к 1 декабря
Одним из вопросов повестки заседания правительства Пермского края стал выбор имени для нового терминала Пермского аэропорта. Губернатор края Максим Решетников поручил организовать эту работу социальному вице-премьеру Ирине Ивенских. Она должна будет максимально подключить к этому процессу общественность. К 1 декабря имя должно быть выбрано.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Я вас попрошу организовать работу по выяснению общественного мнения по трем направлениям: социологические исследования, попрошу Министерство информационных технологий организовать голосование в интернете на нашем портале «Управляем вместе», также прошу создать экспертную группу из почетных граждан края, из экспертов, с тем, чтобы они обобщили информацию и предложили итоговый вариант, чтобы это было решение общественности, а мы его оформим".
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