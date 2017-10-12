Пермяки назовут аэропорт к 1 декабря

Одним из вопросов повестки заседания правительства Пермского края стал выбор имени для нового терминала Пермского аэропорта. Губернатор края Максим Решетников поручил организовать эту работу социальному вице-премьеру Ирине Ивенских. Она должна будет максимально подключить к этому процессу общественность. К 1 декабря имя должно быть выбрано.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Я вас попрошу организовать работу по выяснению общественного мнения по трем направлениям: социологические исследования, попрошу Министерство информационных технологий организовать голосование в интернете на нашем портале «Управляем вместе», также прошу создать экспертную группу из почетных граждан края, из экспертов, с тем, чтобы они обобщили информацию и предложили итоговый вариант, чтобы это было решение общественности, а мы его оформим".