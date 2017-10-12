«Лаборатория музыки»: второй сезон творческого симбиоза

В Перми стартовал второй сезон уникального проекта «Лаборатория музыки» - 2 месяца интенсивного и абсолютно бесплатного обучения.

В "Лаборатории музыки" рождается творческий симбиоз, когда люди, которые в музыке уже что-то понимают, музыканты разных направлений, собираются вместе, чтобы объединить свои усилия, чему-то научиться. Все завязано на технологиях.

Сергей Иванов, организатор проекта «Лаборатория музыки»: «Лаборатория музыки» - это уникальный проект на пермской земле для музыкантов различных стилей и направлений, а также различных возрастов и уровня. Это универсальная площадка, которая позволяет музыкантам общаться, находить общий язык, единомышленников, а также делать что-то новое в музыке и создавать новые проекты".

В программе мастер-классы, дискуссии, творческие эксперименты. Люди будут набирать команды. Итогом творческой лаборатории станет большой концерт, который состоится через 2 месяца. Вход сюда свободный, слушателей много. Есть и те, кто был здесь в первом сезоне. Здесь ждут творческих людей.