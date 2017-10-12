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Центральный парк Полазны ждет полное преображение

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парк

В Полазненском парке появилась аллея нефтяников из 25 лип. Это первая ласточка. Как дальше преобразится парк?

Для большинства полазненских школьников эти липы - первый опыт благоустройства. Центральный парк поселка - место всеобщего притяжения, и здесь чувствуют, что делают общее дело, не на один год вперед.

Экс-руководитель полазненских нефтяников Александр Черкасов  также участвует в акции, но прекрасно помнит ту самую ель, которую посадил в этом парке 40 лет назад. Тогда благоустройством на месте бывшей бетонно-растворной площадки также занимались нефтяники.

«ЛУКОЙЛ-Пермь» - один из главных партнеров проекта обновлении полазненского парка. И сегодняшняя алея нефтяников из 25 лип - это только первая ласточка. Впереди масштабная реконструкция.

аллея

Исходя из новой концепции, центральный парк в Полазне ждет полное преображение. По правую руку появится новая летняя эстрада и спортивные площадки, по левую - настоящий английский пруд, мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, также будет полностью реконструирован.

В одном проекте постарались объединить сразу несколько идей. Изначально это место называли английский сквер, потом Парк Победы. Но в итоге решили, что парк должен объединить всех жителей поселка.

Реконструкцию парка обещают закончить к следующему Дню нефтяника в сентябре будущего года. К этому времени и липы на аллее должны прижиться. 

 

 

Сергей Овчинников

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 12.10.2017 в 10:57 в рубрике - Вести Пермь

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