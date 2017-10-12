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Центральный парк Полазны ждет полное преображение
В Полазненском парке появилась аллея нефтяников из 25 лип. Это первая ласточка. Как дальше преобразится парк?
Для большинства полазненских школьников эти липы - первый опыт благоустройства. Центральный парк поселка - место всеобщего притяжения, и здесь чувствуют, что делают общее дело, не на один год вперед.
Экс-руководитель полазненских нефтяников Александр Черкасов также участвует в акции, но прекрасно помнит ту самую ель, которую посадил в этом парке 40 лет назад. Тогда благоустройством на месте бывшей бетонно-растворной площадки также занимались нефтяники.
«ЛУКОЙЛ-Пермь» - один из главных партнеров проекта обновлении полазненского парка. И сегодняшняя алея нефтяников из 25 лип - это только первая ласточка. Впереди масштабная реконструкция.
Исходя из новой концепции, центральный парк в Полазне ждет полное преображение. По правую руку появится новая летняя эстрада и спортивные площадки, по левую - настоящий английский пруд, мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, также будет полностью реконструирован.
В одном проекте постарались объединить сразу несколько идей. Изначально это место называли английский сквер, потом Парк Победы. Но в итоге решили, что парк должен объединить всех жителей поселка.
Реконструкцию парка обещают закончить к следующему Дню нефтяника в сентябре будущего года. К этому времени и липы на аллее должны прижиться.
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