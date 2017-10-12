Будущим аграриям обновили лабораторию минеральных удобрений

После масштабной реконструкции открылась старейшая лаборатория аграрно-технологического университета, больше известного как сельхозакадемия. Этой лаборатории исполнилось 102 года. Но отныне называть ее можно только современной. Почему?

Ребят ждёт увлекательный «квест» - каждому достался образец удобрений, название которого предстоит определить опытным путём. Это коллекция основных видов продукции компании «Уралхим», которую теперь всегда можно будет найти в лаборатории аграрно-технологического университета. А доцент кафедры агрохимии Мария Субботина сможет давать практические задания по двум десяткам удобрений. В дополнение к коллекции - стенды с подробным описанием удобрений, красочными фото и рекомендациями.

Чтобы в дальнейшем на складе своего хозяйства без проблем определять, что и в каких случаях лучше использовать, будущие аграрии здесь научатся различать виды минеральных удобрений. Важно всё - размер гранул, сыпучесть и запах.

Ребята действуют профессионально - есть ли в удобрении аммиак, узнают с помощью реактива Несслера и определяют - перед ними комплексное удобрение «Солар Универсал». Этой лаборатории 102 года, однако впервые здесь проведена столь масштабная модернизация в рамках благотворительной программы «Уралхим - образование и наука».

Для самого холдинга это выгодные инвестиции в расчёте на грамотных специалистов. С классическим университетом и политехом здесь сотрудничают давно, а вот с аграриями только начали.

Для студентов был проведен маленький экзамен, который ребята успешно выдержали: все образцы получили правильные названия.