Лицо с обложки: Пермячка «засветилась» в Vogue

Известная на весь мир пермячка супермодель Наташа Поли продолжает штурмовать мировые модные издания. 12 октября она появится на обложке голландской версии журнала «Вог». Вместе со звездной мамой в фотосессии для журнала приняла участие ее дочь Александра. Наталья Поли, настоящая фамилия Поливщикова, родилась и выросла в Перми, где и начала свою модельную карьеру. Сегодня уроженка Перми является одной из самых востребованных моделей в мире. В ее портфолио уже 54 глянцевые обложки.