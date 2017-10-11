Пермские фигуристы поборются Юниорский Гран-при в Японии

Две пары пермских фигуристов прошли сложнейший отбор и выступят в Финале мировой серии Юниорского Гран-при. Турнир является основным элементом календаря мирового фигурного катания и состоит из 6 этапов. На последнем в Польше за места в призовой тройке боролась спортивная пара Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот. Топ-фигуристы Пермского края заняли 2-е место после короткой программы, и 3-е после произвольной. Ранее, на 4 этапе, пара становилась серебряным призёром. Успешные выступления стали путёвкой для дуэта на Финал Юниорского Гран-при, который пройдет в японском Нагоя с 7 по 10 декабря. Там им придётся соревноваться с ещё одной прикамской парой - Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым, занявшим 1 место на III Этапе Гран-при в Латвии и 3 место на IV-м в Белоруссии.