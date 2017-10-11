«Пьяные»: спектакль-откровение для думающей публики

В Пермском академическом Театре-Театре состоялась долгожданная премьера 91 сезона – драматический спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. Над постановкой работали одни из самых лучших и востребованных деятелей театрального искусства – режиссер Марат Гацалов, композитор Сергей Невский, художник по костюмам Леша Лобанов. Что из этого получилось?

Спектакль-проповедь, спектакль-откровение - так актеры Пермского Театра-Театра назвали новую постановку «Пьяные». Герой Анатолия Смолякова - банкир Карл шел к этим откровениям все свои пятьдесят лет, и вот однажды состояние алкогольного опьянения подтолкнуло его открыть свою душу.

Действие пьесы происходит ночью на улице, где встречаются герои. Они все изрядно выпили: кто на мальчишнике, кто в одиночку, кто в компании друзей и коллег. Алкогольный кураж здесь - то предельное состояние, при котором не существует барьеров ни для слов, ни для мыслей. Все герои, находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об одном - о своей душе и невероятном желании жить в любви.

Марат Гацалов, театральный режиссер: "Речь не о каком-то бытовом пьянстве, а совсем о другом. В данной ситуации это состояние, образ некого предельного состояния человека, в котором он какие-то важные вещи для себя формулирует, определяет".

В России пьеса «Пьяные» - одна из самых популярных. Андрей Могучий ставил спектакль по ней в БДТ имени Товстоногова, эта постановка принесла театру две «Золотые маски» и премию «Театрал». Большим зрительским успехом пользуются «Пьяные» режиссера Виктора Рыжакова в МХТ им. Чехова. Интерес к «Пьяным» есть и за границей, спектакль есть в репертуаре и европейских театров. Над пермской постановкой работал лауреат «Золотой маски» Марат Гацалов. Музыку написал не менее известный композитор - Сергей Невский. Его задача была сделать такую музыкальную драматургию, которая отражала бы размытое восприятие жизни

Примечательно, что в «Пьяных» музыканты расположились не в оркестровой яме, а в ложах, что придает особое звучание спектаклю. Авторы отмечают, что эта постановка для думающей публики. Пьеса, в которой отражены актуальные проблемы современного общества. Оценить первую премьеру 91-го сезона еще раз в Пермском академическом Театре-Театре можно будет в конце октября.