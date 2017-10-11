«Молот-Прикамье» одержал победу над «Спутником»

В Высшей хоккейной лиге пятая игровая неделя. Пермский клуб «Молот-Прикамье» продолжил домашнюю серию матчем с нижнетагильским «Спутником». Проигрывая по ходу третьего периода 2:4, «молотобойцы» вырвали победу в последней пятиминутке. Стартовав в третьем игровом отрезке в меньшинстве, молотобойцы начали с соперниками настоящую перестрелку, и меньше, чем за пять минут до сирены Данила Епимахин выводит «Молот-Прикамье» вперед - 5:4. Сохранить победный счёт хозяевам удалось до конца встречи, даже несмотря на то, что на последней минуте «Спутник» вывел шестого полевого игрока.

11 октября пермская команда завершит домашнюю серию игрой с ХК «Челмет», начало в 19:00. Ранее «Молот-Прикамье» в домашнем матче проиграл новичку Высшей хоккейной лиги - Южному Уралу. Во избежание подобного перед последней двадцатиминуткой главный тренер «Молота-Прикамье» Сергей Востриков убедительно настраивал своих спортсменов на победу. О чём и рассказал журналистам.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»: "Мы предупреждали команду, что нельзя недооценивать соперника, что у них «0» очков и это ни о чем не говорит, что команды в ВХЛ все могут обыграть друг друга. Первый период вроде провели с преимуществом, но второй полностью провалили. Перед последней двадцатиминуткой в раздевалке состоялся серьезный разговор. Перешли играть на три звена. Хорошо, что сумели «достучаться». И из почти проигрышной игры вытащили матч, за что я очень благодарен ребятам и поздравляю болельщиков с победой".