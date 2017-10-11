С пятого этажа выбросили 12 кошек
Вопиющий случай жестокого обращения с домашними животными произошел в Перми на улице Крупской. Его свидетелями стали обычные прохожие. Из окна пятого этажа неизвестные выбросили сразу 12 кошек. Прохожие срочно вызвали зоозащитников. Выяснилось, что в этой квартире со своими питомцами жила одинокая женщина. После ее смерти в жилое помещение въехали какие-то мужчины, которые таким образом решили избавиться от ненужного им наследства. Животные получили серьезные увечья. В пресс-службе МВД России по Пермскому краю сообщили, что к ним поступило обращение об этом происшествии. Полиция проводит проверку.
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