В Перми задержан байкер-грабитель

В Перми полицейские задержали байкера-грабителя. Мужчина подъезжал на мотоцикле к жертвам и вырывал из рук сумки. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Пермскому краю, в сентябре в полицию обратилась 46-летняя пермячка. Она сообщила, что вечером на территории одной из торговых баз на улице Героев Хасана молодой человек вырвал у нее сумку и скрылся на красном мотоцикле. Пострадавшая оценила нанесенный ей ущерб в 9 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 20-летний житель поселка Ферма, который уже имел судимость за грабеж и угон. Во время допроса выяснилось, что подозреваемый совершил еще один грабеж около одного из домов на улице Старцева. Расследование уголовных дел продолжается.