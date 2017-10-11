Больше двойняшек
В Перми стало рождаться больше двойняшек. По данным пермского ЗАГС, в сентябре больше всего их появилось на свет в Свердловском районе - 5 пар. В Мотовилихинском районе в первом месяце осени родилось 4 двойни, в Орджоникидзевском – 3, в Индустриальном и Ленинском – по 2, в Дзержинском районе – 1 двойня. Всего на свет в Перми в сентябре появились 1297 детей. Это на 15% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года. Мальчиков – 687 и девочек – 610.
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