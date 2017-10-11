Пермяки выберут имя новому аэропорту

Пермяки смогут выбрать имя новому пермскому аэропорту. Идея озвучена еще весной руководством региона и в ближайшее время обретет реальные черты. На очередном заседании регионального правительства среди других вопросов будет обсуждаться и организация общественного голосования о присвоении названия новым воздушным воротам края. Об этом сообщает интернет-портал «ПроПерм». В социальных сетях уже разгорается нешуточная дискуссия, и уже появились первые предложения. От вполне серьезных имен – «Парма», «Кама», «Строганов», «Каменский» и «Аркадий Швецов», до шуточных – «Аэропорт-Аэропорт». Плановый ввод нового терминала в эксплуатацию – декабрь 2017 года. Пропускная способность нового аэропорта должна составить порядка 3 млн человек в год.