Ленинский районный суд вынес приговор экс-руководителю краевого МФЦ Дмитрию Дымбрылову, которого обвинили в хищении бюджетных средств на сумму более 5 миллионов рублей.

Бывшего руководителя краевого многофункционального центра обвиняют сразу по двум статьям - мошенничество, совершенное организованной группой, и присвоение и растрата в крупном размере, совершенные с использованием служебного положения. Свою вину Дымбрылов признал в полном объеме, активно сотрудничал со следствием на протяжении всего процесса.

Суд учел все факты и вынес приговор Дымбрылову - три года лишения свободы в колонии общего режима. Почти год Дмитрий Дымбрылов находился под следствием - сначала в следственном изоляторе, затем под домашним арестом. Это тоже будет зачитываться. В итоге, скорее всего Дмитрий Дымбрылов проведет в колонии два года.

По остальным фигурантам этого громкого дела, в числе которых экс-министр связи края Евгений Балуев и Наталья Гладкова, следствие еще идет, ожидается, что в ближайшее время документы будут переданы в суд.