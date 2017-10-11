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Взрыв газа в Еловском районе: погибли два человека
При взрыве газа в жилом доме в Еловском районе погибли два человека. Накануне в Прикамье был разрушен жилой дом. ЧП произошло в поселке Плишкари Еловского района. По сообщениям спасателей, в районе полудня произошел хлопок газа, пожара при этом не было. Ударная волна разрушила часть несущей стены и кровлю. Спасателями в ходе разбора завалов была обнаружена женщина без признаков жизни. Личность погибшей в настоящее время устанавливается. Позже был найден мужчина. Травмы получили три человека, пострадавшие госпитализированы. Известно, что в доме проживали шесть человек.
Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказала: "На месте работает следственная группа отдела внутренних дел, местный гарнизон пожарной охраны, продолжаются работы по разбору завалов, обстоятельства устанавливаются".
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