Неизвестные обстреляли пассажирский автобус
В пермском микрорайоне Закамск неизвестные обстреляли пассажирский автобус 8 маршрута. Возможно, стреляли не из пневматики, а из чего-то более серьезного, так как очевидцы отчетливо слышали звук выстрела. В результате у автобуса выбито стекло. К счастью, никто не пострадал.
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