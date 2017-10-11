«Le Portel» победил «ПАРМУ» в двухматчевом противостоянии

Ответный матч Еврокубка по баскетболу прошел во Франции. Это вторая игра пермской «Пармы» и французского «Le Portel». Первая завершилась 4 октября в Перми вничью со счетом 74:74.

Вот как главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс накануне игры оценил шансы пермяков.

Николайс Мазурс, главный тренер баскетбольного клуба «Парма»: "Во-первых, сегодня для нас очень важная игра. Ребята очень мобилизированы. Мы знаем, что команда против нас очень атлетичная, играет в типичный французский баскетбол. Они это показали уже в Перми. Нам нужно немножко добавлять самим в исполнении и быть готовыми бороться на счетах, поскольку у них очень сильные позиции. И соответственно остановить их лидера, который нам задал немало проблем. Если с этими задачами мы справимся, то уверен, выиграем матч".

Однако игра закончилась со счетом 74:55 в пользу французов. По итогам двухматчевого противостояния французский клуб вышел в группой этап Кубка Европы ФИБА.