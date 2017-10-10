Судебные приставы арестовали такси

Судебные приставы Перми арестовали 7 автомобилей одной из служб такси. Их обнаружили на одной из автостоянок в Закамске. Службу организовала супружеская пара, которая взяла на развитие бизнеса кредит в банке и купила 7 автомобилей Daewoo Nexia. Доходы от платных перевозок пассажиров не смогли покрыть расходы на содержание и обслуживание таксопарка, кредитная организация обратилась в суд, чтобы взыскать долг в размере более 1 миллиона рублей, и выиграла его. Находящиеся в залоге автомобили были арестованы. В настоящее время готовится пакет документов для принудительной реализации арестованного имущества.