Пермская краевая филармония открыла 82-й концертный сезон выступлением Мюнхенского камерного оркестра под управлением скрипача и дирижёра Клеменса Шульдта. Один из ярких коллективов Германии впервые приехал в Пермь. Что приготовила краевая филармония для публики в новом сезоне?

Редко исполняемый шедевр - симфония номер 102 Йозефа Гайдна открыла 82-й сезон Пермской краевой филармонии. Для публики ее сыграл один из самых известных коллективов Германии - Мюнхенский камерный оркестр, который впервые посетил прикамскую столицу по приглашению старейшей музыкальной институции Урала.

Несмотря на то, что оркестр камерный, инструменты здесь, как и в симфоническом, звучат в унисон друг другу. Скрипка, альт, виолончель, контрабас вместе с духовыми создают завораживающие звуки. Мюнхенский камерный оркестр уже на протяжении 60 лет считается одним из самых гибких и легко адаптирующихся в стилистическом плане ансамблей, музыканты владеют барочной и современной техникой игры.

Один из ярких композиторов 20 века, оказавший важное влияние на музыку эпохи - Игорь Стравинский. В России 2017 год посвящен именно ему, музыканты Мюнхенского камерного оркестра под управлением скрипача и дирижера Клеменса Шульдта исполнили для пермских слушателей сюиту из балета «Аполлон Мусагет».

Клеменс Шульдт, дирижер Мюнхенского камерного оркестра, отмечает: "Это наш подарок для российского зрителя в честь наших гастролей, а вообще немецкий репертуар составляет основную часть нашего репуртуара. Этот тот репертуар, в котором мы чувствуем себя лучше всего. Мы играем помимо классической музыки много современной музыки и музыки 20 века".

Мюнхенский оркестр не единственный гость, впервые выступивший в Перми. Приглашение краевой филармонии приняли оркестр «Солисты Павии» и итальянский виолончелист Энрико Диндо, а также Тюменский филармонический оркестр. Их концерты ждут слушателей в 82-м сезоне. По приглашению филармонии выступит в Перми и оркестр народных инструментов из Казахстана. Среди новинок - абонементы «Классика Drive», «Музыка мира» и «Пермь - пространство молодых». Множество премьерных программ представят коллективы филармонии – Уральский государственный камерный хор, Оркестр русских народных инструментов, ансамбли солистов «Каравай» и «Хорус-квартет». При поддержке Министерства культуры сохранятся проекты, ставшие брендом Пермского края - это Международный Рождественский фестиваль и фестиваль «Мир без границ», фестивали Владимира Спивакова, Дениса Мацуева, и многие другие. А уже в ближайшее время любителей органной музыки ждет 12-й Международный фестиваль органной музыки, который стартует 3 ноября.