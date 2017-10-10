М и Ж: гендерная диспропорция

Пермьстат обнародовал любопытную статистику. В городах Пермского края на 1000 мужчин приходится 1226 женщин. Причем гендерная диспропорция в большей степени характерна для городского населения, чем для сельского. В сельской местности практически до возраста пятидесяти лет сохраняется устойчивый мужской перевес. В городском населении женщины преобладают с возраста 15-19 лет. На начало 2017 года численность постоянного населения Пермского края составила 2 миллиона 632 тысячи 100 человек - большинство из которых, почти 2 миллиона, проживают в городской черте.