Сколько стоит форум устроить
1 миллион 900 тысяч рублей планируют потратить власти Пермского края на проведение Пермского общественного форума. Открытый конкурс объявила Администрация губернатора Прикамья. Как сообщается в техническом задании, мероприятие должно пройти в охраняемом помещении площадью не менее 4000 кв.м. Место проведения форума должно также включать помещения для организации и проведения секционных заседаний, помещение для конгресс-холла помещение для специально приглашенных гостей и стационарную точку общественного питания. Исполнитель должен обеспечить участие в форуме не менее 500 участников. Срок оказания услуги с момента заключения контракта - до 5 декабря 2017 года.
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