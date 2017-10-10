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На альтернативную службу - в театр

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13 жителей Прикамья этой осенью отправятся на альтернативную гражданскую службу. Половина из них - артисты пермских театров. Службу они будут проходить в Театре-Театре и Театре оперы и балета. Также альтернативщики будут работать операторами связи, почтальонами, уборщиками помещений и территорий. С 2004 по 2012 годы в Пермском крае на альтернативную гражданскую службу призвали 178 человек. Всего этой осенью отдавать долг родине отправятся более 2,5 тысяч новобранцев.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 10.10.2017 в 14:21 в рубрике - Вести Пермь

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