Над Прикамьем пронесся ураган

Серьезный ураганный ветер, пронесшийся в минувшую субботу над Пермским краем, серьезно потрепал нервы жителям Прикамья и повалил несколько конструкций и деревьев. Фотографии выложили в сетях очевидцы происшествия. Стихия нанесла серьезный урон городу Чайковский. Здесь под действием ветра были повалены несколько деревьев и рекламный щит. Пострадала и крыша местной детско-юношеской спортивной школы, которую монтировали целый месяц.

Оксана Бутина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказала: "7 октября вследствие порыва ветра в городе Чайковском была повреждена часть кровли на здании ДЮСШ. В ходе уточнения обстановки было установлено, что на кровле проводились работы по укладке из профильного железа на старую кровлю. Здание на ремонте. В результате порыва ветра часть незакрепленной кровли около 60 квадратурных метров сползла на землю. На момент происшествия школа не работала, была закрыта на ремонт. В помещениях не было людей. Работники подрядной организации оставшуюся часть кровли закрепили и огородили место происшествия. Также поступали сообщения о падении трех деревьев, одно дерево упало на автомобиль. Поваленные деревья убраны Чайковской городской службой спасения. В результате последствий порыва ветра никто не пострадал. Обращений от населения на ЕДДС не поступало".