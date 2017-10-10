Неделя будет сухой и солнечной
Эта неделя в Пермском крае обещает стать сухой и солнечной, а температура воздуха днем будет прогреваться до 10-11 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, самым теплым днем на неделе станет вторник – столбик термометра поднимется до +11 градусов, а по югу региона до +15. Характер погоды изменится к выходным. В пятницу начнется постепенное похолодание до +7. В субботу и воскресенье возможны дожди.
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