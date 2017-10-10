В Перми высадился десант роботов. Выставка «Робополис», открывшаяся в ТРК «Спешилов», объединила более полусотни роботов. Со всеми можно общаться, играть и даже танцевать.

Робот с характером: Анки Козмо - одна из самых свежих разработок, которая распознаёт, человек перед ним, собака или кошка. В зависимости от этого меняет своё поведение. Но главное - его способность проявлять всю гамму эмоций.

Здесь своих эмоций не смогут сдержать ни сам робот, ни зрители. Буквально вчера "щеночка" достали из коробки - за несколько часов он стал узнавать своего напарника и научился командам. По всему миру таких роботов всего тысяча, и только 4 живут в России.

Экспозиция организована при поддержке «Сколково»: роботы, правда, преимущественно иностранные, но главная задача, чтобы подобное в перспективе создавали и у нас. База в Перми уже есть - к примеру, детский сад «Легополис», воспитанники которого нынче стали чемпионами Всероссийского «Робофеста».

Михаил Шандыбин, организатор выставки «Робополис»: "Каждый робот описывается каждым оператором с технологической точки зрения, за счёт чего он работает. Одна из таких отдалённых, масштабных целей, чтобы как можно больше ребят столкнулись с этим, получили «вау-эффект» и им захотелось дальше в этой сфере развиваться".

Этого робота обычно используют для подтанцовки на концертах звёзд. Также он может быть вашим личным фитнес-тренером. Всё, что нужно - повторять за ним движения.

Для тех, кто любит не только смотреть, но и участвовать - мастер-классы. В семье Абрамовых от того, чтобы создать меч с помощью 3D-ручки, не удержался даже папа.

Дмитрий Абрамов: "Настолько интеллектуальные роботы сейчас стали. Очень удивило, как робот рисует портреты".

Речь о роботе «Микеланджело». С точки зрения инженерных решений, это простейшая конструкция из двух приводов. А вот получается шедевр. Такой же могут сделать, используя ваше фото. Ждёт в гости и Анки Козмо - перед встречей с пермяками набирается сил.