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Нейросети помогают прогнозировать инфаркты

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Ученые Пермского университета разработали систему, которая способна спрогнозировать появление сердечно-сосудистых заболеваний. В основе нейросеть и тысячи историй болезней.

Всего параметров пара десятков. После того как наш доброволец Вадим внес все - выясняется: здоров как бык. Дальше прибавляем возраст, предполагаем, что через 40 лет не будет и занятий спортом, и вот что получается.

Вадим Бахтин:  "Даже если мы добавили курение, это не вызвало серьезных изменений, но как только мы попробовали изъять занятия спортом, сразу выросла вероятность хронической сердечной недостаточности".

Система, разработанная учеными классического университета, может спрогнозировать сердечно-сосудистые заболевания. В основе - нейросеть и тысячи историй болезни, а умещается в компьютере.

Леонид Ясницкий, профессор кафедры прикладной математики и информатики ПГНИУ: "Нейросети обладают свойством, что они обучаются на примерах. Это диагностика, симптомы реальных больных, на этом огромном материале она обучалась, причем много лет".

Разработчики утверждают: аналогов в мире нет, а прогнозирует порой лучше врачей. Но иногда результаты могут ввести в ступор.

Иногда программа выдает неожиданные результаты. Кому-то заниматься спортом не рекомендует, а для кого-то вредные привычки могут быть не такими уж и вредными. Впрочем, все это лишь единичные случаи.

Медицинские прогнозы нынче в моде. Платформа «Биогенном» - тоже пермский пример. Позволяет спрогнозировать, насколько велика вероятность атеросклероза, диабета и еще многих известных заболеваний у пациента.

Выходит, в Перми можно заглянуть в будущее с медицинской точки зрения. Программа ученых университета доступна в интернете, но лучше, если рядом будет специалист.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника, Здоровье

Опубликовано: 10.10.2017 в 11:50 в рубрике - Вести Пермь

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