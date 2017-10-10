Кем быть: Школьники выбирают профессии добра

В Перми прошел краевой Фестиваль профессий добра. Его участники - сотня подростков, отличившихся в проекте «Путь героя». Для них представилась возможность поучаствовать в мастер-классах по самым разным профессиям, можно было попробовать себя в роли пожарного, самостоятельно приготовить пиццу в одном из лучших ресторанов города, поработать в автосервисе или даже на час превратиться в настоящего доктора или ветеринара.

Как рассказала Ксения Петрова, специалист общественной организации «Правда вместе», "Главная цель - это вселить детям веру в то, что они действительно могут стать тем, кем они хотят стать. В первую очередь показать, какие профессии у нас существуют. Особенностью фестиваля является то, что они могут напрямую на практике попробовать сделать что-то своими руками".

Все участники фестиваля школьники, и им совершенно не обязательно за один день определиться со своей будущей профессией. Все происходящее скорее повод для размышления и возможность повеселиться. После окончания мастер-классов всех ждал праздничный концерт.