В школах Перми начались «думские уроки»
Депутаты Пермской городской Думы в течение ближайшего месяца будут выступать в роли педагогов, и проводить в школах своего округа открытые уроки. На них рассказывают об истории становления местного самоуправления в Перми, роли и значении в этом процессе Пермской городской думы.
«Думские уроки» проводятся в рамках II открытого городского исторического Форума «Пермь: история города как история горожан», посвященного 230-летию со дня первого заседания Пермской городской думы. Проходят вне расписания. Уникальный материал, который дают здесь, не встретишь в школьных учебниках, его готовили ученые. Оценок не ставят, но школьные аудитории не всегда вмещают всех желающих послушать.
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