«Перезагрузка» краевых поликлиник дает результат

Если вдруг исчезли очереди в больницу. Таким стал результат объявленного ранее эксперимента по созданию новой поликлиники. Причем средство от очередей оказалось не таким сложным.

У докторов появилось больше времени на каждого больного. Если раньше свободную бирку к терапевту приходилось ждать 7 дней, то сейчас попасть к врачу можно в этот же день.

В Очерской ЦРБ выпиской рецептов, справок, а также направлений на исследования раньше фактически занимался участковый терапевт. Теперь эти функции легли на специалистов доврачебного кабинета. Здесь работает фельдшер, который выписывает рецепты, и медсестра, которая оформляет больничные листы. Раньше эту функцию выполняли специалисты регистратуры.

В пилотном краевом проекте «Новая поликлиника» участвуют 12 районных больниц, в том числе и Очерская. Уже появились и первые результаты - половину пациентов врачи принимают по предварительной записи, а неявки на прием практически не случаются - пациентов, которые записаны к педиатрам и терапевтам, предварительно оповещают за двое суток до приема.



Повысить доступность медицинской помощи – такую задачу еще весной перед краевым Минздравом поставил губернатор Прикамья Максим Решетников. Сегодня по поручению главы региона в Пермском крае меняется система здравоохранения. Успешный опыт пилотного проекта будет перенесен и на все поликлиники региона.

Помимо реорганизации самого процесса, в Очерской поликлинике сделали косметический ремонт. Регистратура теперь стала более открытым пространством, а в местах ожидания приемов появилась мягкая мебель.