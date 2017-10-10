В Добрянке начались слушания дела о жестоком убийстве

Слушания дела о жестком убийстве началось в суде Добрянки. На скамье подсудимых три человека - один обвиняется в убийстве девушки, еще двое - в укрывательстве.

Антон Вахрин обвиняется в убийстве, Алексей Пилёв и Абдужжабор Султонов - в укрывательстве, они всё знали, но никуда не сообщили, еще и помогли скрыть следы. Об убийстве сообщил свидетель, который был на даче в момент преступления и скрылся оттуда.

По версии следствия в мае Вахрин убил свою знакомую на даче, выстрелив в неё из травматического пистолета, тело расчленил, остальные помогли спрятать части тела, закопав и выбросив в реку.

Андрей Чернобров, прокурор: "Убийство - особо тяжкое преступление. Наказание – лишение свободы до 15 лет. Два других фигуранта статья 316 «Преступление небольшой тяжести». Предусмотрено наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы".

Потерпевшими в суде выступают брат и сестра погибшей, они требуют возмещения морального вреда и реальных сроков для подсудимых.

Подсудимые вину свою признали. Сейчас каждый из них может рассчитывать на своего защитника. Потерпевшая сторона также решила прибегнуть к услугам профессионального юриста.

Если подытожить – на заседании было проведено судебное следствие, опрошены свидетели. На следующем заседании можно ожидать прения сторон и последнее слово подсудимых. Вполне возможно, на этом же заседании будет вынесен приговор.