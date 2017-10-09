«Процесс» пошел!

В Театре-Театре запустили новый культурно-образовательный проект - «Процесс». На территории театра в течение 91-го сезона пройдут лекции, мастер-классы и встречи с ведущими театральными деятелями. Режиссеры, композиторы, сценографы, художники по свету и авторы костюмов поделятся своим опытом создания спектаклей. Первая лекция уже состоялась, спикером стал Сергей Невский, известный композитор нашего времени.

О работе в театрах, о том, как создается музыка для спектаклей и как современная драма взаимодействуют с новой музыкальной культурой - обо всем этом композитор Сергей Невский рассказал зрителям на встрече в Театре-Театре перед премьерным показом «Пьяных».

Сергея Невского без преувеличения можно назвать одним из тех, кто активно продвигает современную музыку и способствует её развитию. Являясь приверженцем современного жанра, композитор пишет мелодии от руки, проигрывая их на пианино 20-х годов. Музыка Сергея Невского исполняется на международных фестивалях по всему миру. Пермякам он знаком по концерту для скрипки с оркестром "Cloud Ground» в Пермском театре оперы и балета.

Творческая встреча-дискуссия Сергея Невского со зрителями открыла новый проект Пермского академического Театра-Театр «Процесс». Отныне режиссеры, композиторы, сценографы, художники по свету и авторы костюмов будут делиться своим опытом создания спектаклей. Кроме того, в «Процессе» примут участие критики и теоретики театра, арт-менеджеры и дизайнеры.

Нина Соловей, руководитель специальных проектов Пермского академического Театра-Театр: "Эти встречи будут проходить раз в две недели, они посвящены не только премьерам и созданы не только ради раскрутки грядущего спектакля. Эти встречи будут связаны и с идущим репертуаром, для того, чтобы приоткрыть новые тайны спектакля, расширить знания, поговорить о театре и процессах, которые идут в современном мире".

Тема ближайшей встречи - как Октябрьская революция повлияла на мир искусства. А в ноябре в Пермь приедет папа российских мюзиклов - композитор Александр Журбин, который написал музыку к первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика», а зрителям Пермского Театра-Театр он известен по спектаклям «Владимирская площадь» и «Доктор Живаго». Посещать мероприятия "Процесса" могут все желающие.