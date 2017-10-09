В Перми стартовала акция «Чистые окна»

Акцию «Чистые окна» начали в Перми волонтеры. Причем не только из России, но и из-за рубежа. Общественные активисты помогают навести порядок в квартире одиноким старикам. Иностранцы говорят, что так они изучают историю нашей страны.

Уезжая из Швеции в Россию в качестве волонтера, всего месяц назад Эллин и подумать не могла, что будет мыть окна в обычной многоэтажке на Крохалевке. Но именно такой способ познания «загадочной русской души» оказался самым действенным.

Эллин Увессон, волонтер: "Я думаю, что люди - это как раз и есть душа народа, душа страны и поэтому когда общаешься с ними, ты действительно понимаешь душу страны".

Кроме реальной физической помощи, пожилым людям проект «Чистые окна» дает и неожиданные эмоции. У каждого участника своя, часто трагическая история жизни, которую при желании можно соотнести с историей всей страны из учебника.

За 16 лет существования проекта таких историй было рассказано ни одна сотня. И все удивительно похожи, хотя бы в названии уголовной статьи.

Сегодня в списках жертв политических репрессий в Пермском крае почти 10 тысяч человек. Все люди пожилые и большинство из них нуждаются в помощи. Так что потребность в волонтерах не перестает быть актуальной.

Проект не ограничивается одной категорией репрессированных. За чистыми окнами и не только в общество «Мемориал» могут обращаться все одинокие и просто нуждающиеся. Волонтеры здесь также на вес золота.