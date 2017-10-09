Интервью с режиссёром Маратом Гацаловым

В Театре-Театре прошла премьера - спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. Для работы над этой постановкой был привлечен поистине звёздный состав: один из самых известных современных композиторов Сергей Невский, художник по костюмам Алексей Лобанов (именно он делал костюмы в нашумевшей опере «Кантос» под руководством Теодора Курентзиса), художник по свету Илья Пашнин. Автор сценографии и режиссер - один из самых востребованных постановщиков России, многократный лауреат самых престижных театральных премий Марат Гацалов, который стал гостем программы "Новости культуры" и рассказал подробно о работе над спектаклем.