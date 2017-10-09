В Перми начался период потепления
В Перми начался период потепления. Если первые пять дней октября оказались холоднее нормы на 5 градусов, теперь ожидается теплая погода. Причина – в тропических воздушных массах. В понедельник-вторник начнется новый этап потепления – до 15-17 градусов. Специалисты обещают, что такая погода сохранится в течение нескольких дней.
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