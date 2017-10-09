Пятилетка благоустройства в Перми
Пермские власти сформировали список мест для отдыха, которые будут отремонтированы в ближайшую пятилетку. Все в рамках федерального проекта, который включает в себя благоустройство таких объектов. На что потратить федеральные деньги, какие объекты ремонтировать, спросить решили горожан. В течение сентября на сайте администрации Перми можно было проголосовать за тот или иной сквер или парк. Всего в голосовании приняли участие около 2 тысяч человек. В результате обсуждений общественная комиссия рекомендовала 33 объекта. В первой тройке набережная, эспланада, Балатовский парк. В мэрии рассчитывают, что федеральный и краевой бюджет выделят на ремонт по 50 млн рублей.
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