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Владелец подпольного алкогольного завода отделался условным сроком
В Краснокамске вынесли приговор производителю контрафактного алкоголя, общую стоимость которого оценили в сумму 1 млн 177 тысяч рублей. Местный житель производил и хранил спиртное – водка, коньяк, виски и вермуты – в гаражном боксе. Было изъято более 4 тысяч бутылок, которые выдавались за продукцию известных брендов. Мужчину обвинили в изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок, незаконном использовании чужого товарного знака, а также в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Приговором назначено наказание 3 года 2 месяца условно и штраф в размере 100 тысяч рублей.
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