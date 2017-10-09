Владелец подпольного алкогольного завода отделался условным сроком

В Краснокамске вынесли приговор производителю контрафактного алкоголя, общую стоимость которого оценили в сумму 1 млн 177 тысяч рублей. Местный житель производил и хранил спиртное – водка, коньяк, виски и вермуты – в гаражном боксе. Было изъято более 4 тысяч бутылок, которые выдавались за продукцию известных брендов. Мужчину обвинили в изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок, незаконном использовании чужого товарного знака, а также в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Приговором назначено наказание 3 года 2 месяца условно и штраф в размере 100 тысяч рублей.