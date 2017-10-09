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FIBA: «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу

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 ФИБА

Дворец спорта «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу. Нужна новая арена. Таков вердикт комиссии ФИБА, которая посетила Пермь, как город, претендующий на проведение кубковых игр. В комиссию вошли президент Международной федерации баскетбола Хамане Нианг, президент Федерации баскетбола Германии Инго Вайс и вице-президент технической комиссии Любомир Котлеба. На встрече с руководством региона гости заявили, что Пермский край со своими богатыми баскетбольными традициями заслуживает право проведения международных стартов, но необходимы новые площадки.

Хамане Нианг, президент Международная федерация баскетбола (Африка): "Я бы хотел поблагодарить российскую федерацию баскетбола за выбор, который был сделан на этапе выбора городов претендентов на звание хозяина чемпионата. С самого утра мы говорим, что Пермь замечательный город, нас тут хорошо принимают, но прежде всего, это город баскетбола".

Члены комиссии осмотрели спортивные площадки УДС «Молот» и СК им. Сухарева, а также посетили городские гостиницы, в которых планируется организовать проживание спортсменов, журналистов и болельщиков. Главными критериями отбора, по словам гостей, станут - вместимость спортивных комплексов и удобство для спортсменов. Площадки, на которых пройдет Кубок мира-2023 будут объявлены 9 декабря на заседании Центрального Бюро FIBA.

Инго Вайс, президент Федерации баскетбола Германии: "Должно быть много места, должны учитываться интересы масс-медиа, телевидения, в зале должно быть достаточно места для представителей прессы и для самих атлетов. Там должна быть благоприятная атмосфера для игры. Россия это большая и красивая страна, поэтому заслуживает большой зал, чтобы вся Россия могла видеть игру".

 

Метки: в Перми, в России, В мире, Спорт

Опубликовано: 09.10.2017 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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