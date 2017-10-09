FIBA: «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу
Дворец спорта «Молот» не подходит для проведения Кубка Мира по баскетболу. Нужна новая арена. Таков вердикт комиссии ФИБА, которая посетила Пермь, как город, претендующий на проведение кубковых игр. В комиссию вошли президент Международной федерации баскетбола Хамане Нианг, президент Федерации баскетбола Германии Инго Вайс и вице-президент технической комиссии Любомир Котлеба. На встрече с руководством региона гости заявили, что Пермский край со своими богатыми баскетбольными традициями заслуживает право проведения международных стартов, но необходимы новые площадки.
Хамане Нианг, президент Международная федерация баскетбола (Африка): "Я бы хотел поблагодарить российскую федерацию баскетбола за выбор, который был сделан на этапе выбора городов претендентов на звание хозяина чемпионата. С самого утра мы говорим, что Пермь замечательный город, нас тут хорошо принимают, но прежде всего, это город баскетбола".
Члены комиссии осмотрели спортивные площадки УДС «Молот» и СК им. Сухарева, а также посетили городские гостиницы, в которых планируется организовать проживание спортсменов, журналистов и болельщиков. Главными критериями отбора, по словам гостей, станут - вместимость спортивных комплексов и удобство для спортсменов. Площадки, на которых пройдет Кубок мира-2023 будут объявлены 9 декабря на заседании Центрального Бюро FIBA.
Инго Вайс, президент Федерации баскетбола Германии: "Должно быть много места, должны учитываться интересы масс-медиа, телевидения, в зале должно быть достаточно места для представителей прессы и для самих атлетов. Там должна быть благоприятная атмосфера для игры. Россия это большая и красивая страна, поэтому заслуживает большой зал, чтобы вся Россия могла видеть игру".
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