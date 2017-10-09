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В Перми активизировались продавцы поддельных полисов ОСАГО

ПОЛИСЫ

В Перми активизировалась продажа поддельных полисов автогражданской ответственности. Это не более чем сувенирная продукция, которая похожа на настоящий документ только на первый взгляд.

Заполнить данные на официальном документе – полисе обязательного страхования автогражданской ответственности – берется человек, вышедший из подъезда обычной пятиэтажки.

- Представляемая продукция является исключительно сувенирной и не может быть использована в любых целях.

Хоть и продукция, по словам молодого человека, является исключительно сувенирной, даже есть договор, последствия от такого полиса в случае предъявления его сотруднику ГИБДД могут быть самые серьезные.

С начала 2017 года сотрудники ГИБДД постоянно изымают образцы подобной продукции. Обмануть инспектора практически невозможно. Полисы ОСАГО у автомобилистов проверяют на свет, на ощупь, и в случае сомнений пробивают по базе данных.

Объявления с предложением купить подобную "сувенирную продукцию" сегодня можно встретить прямо в центре города. В страховых компаниях это объясняют тем, что с начала 2017 года цены на полисы ОСАГО повысились и довольно существенно, проще купить подделку.

В тех случаях, когда у виновника ДТП выявлен поддельный полис, другому участнику ДТП рассчитывать на компенсационные выплаты от страховой компании не приходится. А за подделку и распространение подобных документов грозит как административная, так и уголовная ответственность.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.10.2017 в 12:07 в рубрике - Вести Пермь

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