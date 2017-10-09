Бархатный сезон в Сочи

Курорты города Сочи в бархатный сезон предлагают особые скидки и уникальные развлечения. Международные эксперты внесли местные пляжи в каталог лучших в мире. Аттракционы превосходят все ожидания.

С законами физики, кажется, спорят аттракционы в «Сочи-парке». Похоже, что эти законы не признают и сноубордисты с лыжниками. Причем в горах Красной Поляны есть трассы для профи и для тех, кто только учится кататься.

Уникальность Сочи: когда в горах еще лежит снег, на море уже можно открывать купальный сезон. В этом году международные эксперты проверили и внесли сочинские пляжи в каталог лучших в мире.

Привычные для заграницы двухэтажные экскурсионные автобусы – новинка курортного сезона в Сочи. В России такие раньше ездили в Москве, Петербурге и Казани. Теперь возят туристов в Сочи. Суть та же: обзорная экскурсия на европейском уровне. О главных достопримечательностях курорта рассказывают на четырех языках.

К традиционным старым достопримечательностям Сочи добавились новые: это и олимпийский парк, и курорты Красной Поляны. В Сочи есть, на что посмотреть.