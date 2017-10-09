Неделя за 159 секунд
В Перми на уходящей неделе измеряли улицы и считали новые парки по всему краю. События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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В Перми на уходящей неделе измеряли улицы и считали новые парки по всему краю. События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 11:23
Выброс хлора: большие учения на Чусовском водозаборе
800 кг хлора вышло наружу. Службы спасения, пожарные, медики все выехали на место. Ситуация чрезвычайная.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 11:00
Губернатор: «Опережающими темпами будут расти имущественные налоги»
В Законодательное Собрание Пермского края официально внесен проект краевого бюджета на три ближайших года.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 10:35
В Перми чествовали учителей - победителей Всероссийского конкурса
В список лучших педагогов вошли учителя не только гимназий, лицеев, но и самых простых общеобразовательных школ.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 10:07
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать09.10.2017 в 09:42
Удивительные люди
Участники шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия» поражают публику необычными способностями. Не отстает и жюри.
|читать08.10.2017 в 17:07
Методом проб и ошибок
Жизнь актеров немыслима без кастингов и проб на роли. Как рутинная рабочая процедура может превратиться в настоящий анекдот?
|читать08.10.2017 в 14:10
«Наживка для ангела»: клуб веселых и находчивых
Режиссер сериала «Наживка для ангела» считает, что фильму больше подходит название «Потерянные».
|читать08.10.2017 в 10:00
Подсчитаем очки
Ко Всемирному дню зрения мы выяснили несколько интересных фактов об очках.
|читать07.10.2017 в 16:18
Зачем Борису Корчевникову жадная жена
В новом авторском шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» акцент сделан не на скандалах, а на биографических фактах.
|читать07.10.2017 в 13:16
Выброс хлора: большие учения на Чусовском водозаборе
Губернатор: «Опережающими темпами будут расти имущественные налоги»
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