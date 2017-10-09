Выброс хлора: большие учения на Чусовском водозаборе

Мощный выброс ядовитого хлора произошел на самом крупном Чусовском водозаборе в Перми. Такова легенда учений сил гражданской обороны. Их провели в условиях максимально приближенных к реальным. Специалисты говорят, что подобное ЧП может случиться где угодно.

Два человека пострадали, баллон с хлором сорвался с крана. 800 килограммов химреагента вышло наружу. Службы спасения, пожарные, медики все выехали на место. Ситуация чрезвычайная.

Вокруг хлораторной автоматически включается водяная завеса. Прибывают машины спецслужб. Спасатели заходят на территорию в специальных костюмах, в костюме и под маской создается избыточное давление, которое не позволяет газу проникать внутрь.

В первую очередь оказывают помощь пострадавшим. Надевают маску, подают кислород. Дальше на носилки. Баллон с хлором ремонтируют и устанавливают на место.

Все это тренировка по гражданской обороне на Чусовских очистных сооружениях, где хоть и соблюдают все меры предосторожности, ситуация вполне может произойти в действительности.

Последний этап - на место прибывают химики. Это финальная часть - проверка.

Владимир Касымов, директор МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Данная ситуация была локализована, в дальнейшем ликвидирована, пострадавшие люди были эвакуированы, доставлены в медпункты, где им была оказана медпомощь".

Это значит, что учения прошли успешно.