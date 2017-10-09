Губернатор: «Опережающими темпами будут расти имущественные налоги»

В Законодательное Собрание Пермского края на уходящей неделе официально внесен проект краевого бюджета на тригода. С одной стороны - вполне стандартная осенняя процедура. С другой - история особая. Для главы региона Максима Решетникова это первый такого рода документ, с которым он идет к пермским парламентариям. Сразу после того, как проект главного краевого финансового документа будущего года был передан в ЗС, с Максимом Решетниковым встретился и пообщался корреспондент ГТРК "Пермь" Антон Нагибин.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: "Если говорить о структуре доходов бюджета, у нас опережающими темпами будут расти имущественные налоги - и это нормально, потому что структура бюджетов регионов держится на двух подпорках - налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, который стабилен, но в последнее время, к сожалению, растет скромными темпами. На сегодняшний момент мы должны добавить третью опору, третью точку, чтобы конструкция была устойчивой - налоги на имущество. Поэтому - переход к налоговому обложению от кадастровой стоимости, ликвидация схем неуплаты налога. Это все дает возможность создать более устойчивую конструкцию".