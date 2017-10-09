Вести Пермь. События недели
Выпуск 08.10.2017.
Ключевые темы:
- Неделя большого футбола. Почему чемпионат мира следующего года стал центральным событием уже сейчас?
-Краевой бюджет на три года.
- Неожиданный рекорд. Как искали и как нашли самую длинную в России улицу.
- Воздушная скорая помощь - возвращение. Как санитарная авиация заново осваивает пермское небо.
-Диагноз как аванс. Как пермские ученые предлагают распознавать болезни, которыми Вы еще не успели заболеть.
- Мне бы в небо. На что способны люди, которые очень хотят летать.
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