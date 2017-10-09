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← Мусорные войны: Новые Ляды вышли на стихийный митинг

Вести Пермь. События недели

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События недели

Выпуск 08.10.2017.

Ключевые темы:

- Неделя большого футбола. Почему чемпионат мира следующего года стал центральным событием уже сейчас?

-Краевой бюджет на три года.

- Неожиданный рекорд. Как искали и как нашли самую длинную в России улицу.

- Воздушная скорая помощь - возвращение. Как санитарная авиация заново осваивает пермское небо.

-Диагноз как аванс. Как пермские ученые предлагают распознавать болезни, которыми Вы еще не успели заболеть.

- Мне бы в небо. На что способны люди, которые очень хотят летать.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.10.2017 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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← Мусорные войны: Новые Ляды вышли на стихийный митинг

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