Вести Пермь. События недели

Выпуск 08.10.2017.

Ключевые темы:

- Неделя большого футбола. Почему чемпионат мира следующего года стал центральным событием уже сейчас?

-Краевой бюджет на три года.

- Неожиданный рекорд. Как искали и как нашли самую длинную в России улицу.

- Воздушная скорая помощь - возвращение. Как санитарная авиация заново осваивает пермское небо.

-Диагноз как аванс. Как пермские ученые предлагают распознавать болезни, которыми Вы еще не успели заболеть.

- Мне бы в небо. На что способны люди, которые очень хотят летать.