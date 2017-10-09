В Перми чествовали учителей - победителей Всероссийского конкурса

В театре оперы и балета наградили учителей - победителей Всероссийского конкурса, который ежегодно проводится в рамках национального проекта «Образование». Заявиться на участие в нём мог педагог со стажем не менее трёх лет. В итоге в Прикамье чествовали 20 лауреатов федерального уровня, им полагается по 200 тысяч рублей каждому. Кроме того, 25 лидеров регионального уровня получили по 40 тысяч рублей и грамоты от Министерства образования и науки Пермского края.

Всего в конкурсе, который провели уже в 12-й раз, приняло участие 87 учителей из 28 территорий Прикамья. А творческим подарком от правительства Пермского края стал спектакль «Спящая красавица».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "То, что у нас в этот список вошли учителя не только гимназий, лицеев, но и самых простых общеобразовательных школ, то, что очень много сельских школ, говорит о том, что мы смогли подобрать правильные критерии и достойно оценить самых лучших педагогов".