Мусорные войны: Новые Ляды вышли на стихийный митинг

Почти 200 жителей устроили стихийный митинг в Новых Лядах. Люди выступили против мусора, который пытаются свалить перед их окнами и совсем рядом с местной школой. Во всем винят соседа, мол, он купил землю, где раньше стояли баки для отходов.

Предмет спора между жителями многоэтажек в Новых Лядах и хозяином особняка - мусорные баки, а точнее земля под ними.

- До куда он ее выкупил? Тогда пусть передвигает ее, ставит забор, а ее ближе к дороге! Но с этого места не надо убирать, не надо нам антисанитарию!

Отстоять свой двор сегодня на улицу вышли почти 200 человек.

Эту улицу в п. Новые Ляды местные жители называют Рублевкой. Хозяин одного особняка выкупил небольшой участок под мусорными контейнерами. Правда, сегодня выйти из-за своего трехметрового кирпичного забора и пообщаться с соседями он отказался.

О том, что небольшой муниципальный участок за 200 тысяч рублей стал частной собственностью, люди узнали, когда неизвестные начали расчищать площадку для новой мусорки прямо в их дворе, выкорчевывая деревья и передвигая при этом припаркованные машины вручную.

Анастасия Юрлова: "Когда начали работы производиться, мы пришли в администрацию в письменном виде заявили, что мы против. Работы продолжаются, привезли песок. Мы приходим снова в администрацию, мы против, документы имеются. На следующий день щебень завезли. Мы говорим: мы против, а работы все равно продолжаются".

И вот сегодня в администрации поселка наконец-таки состоялось собрание с жителями.

Валерий Тарасов, заместитель главы администрации п. Новые Ляды: "Решение пока не принято, и советуясь с делегированной для этих целей комиссией, мы будем определяться, куда ее ставить, но ее нужно обязательно ставить, потому что мусор - это вещь постоянная".

Такая же постоянная, как бродячие собаки в поселке, которые как раз обитают возле помоек. Случаи нападения - не редкость.

В понедельник в администрации вновь состоится собрание. К нему жители уже подготовились - их предложение перенести мусорку не в их двор, а на выезд из поселка - прямо под окна того самого особняка.