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Валлийский Торнадо в Перми

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Гарет Пирсон

В частной филармонии «Триумф» с единственным концертом выступил Гарет Пирсон - знаменитый музыкант, обладающей уникальной манерой игры на гитаре. Музыкальные критики называют его Валлийский Торнадо. А вот почему?

Поклонники называют его Валлийским Торнадо, а гранды мировой гитарной индустрии как Ян Аккерман и Томми Эммануэль - гением. Феномен всемирно известного гитариста Гарета Пирсона в уникальной манере игры и артистизме.

Гарет Пирсон взял гитару в руки еще в раннем детстве. Первым учителем был отец, но он не учил сына играть, а открыл для него много хорошей музыки. Гастролировать Пирсон начал уже в 14 лет. На его счету более двух с половиной тысяч концертов в США, Канаде, Франции, Германии, Нидерландам, Ирландии и Великобритании. А в этом году Гарет отправился в тур по городам России и впервые приехал в Пермь.

Помимо традиционной валлийской музыки в Перми Гарет исполнил композиции собственного сочинения, современные аранжировки и джазовые стандарты, дополнив все это вокалом. Играет Гарет на австралийской акустической гитаре.

Концерты Гарета – это настоящее музыкальное шоу с акробатическими элементами в стиле Майкла Джексона и Джеймса Брауна, свидетелями которого стали и пермяки.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.10.2017 в 17:41 в рубрике - Вести Пермь

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