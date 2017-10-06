В Пермской художественной галерее открылась выставка «Вначале было небо». Она посвящена генеральному конструктору авиационных двигателей Павлу Александровичу Соловьеву, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Вклад Павла Соловьева в развитие авиации значителен - это он разработал и воплотил в жизнь уникальный принцип действия турбореактивных двухконтурных двигателей, поднимающих сегодня в небо сотни самолетов.

Главной темой выставки стала мечта о полете, свободе мысли, творчестве конструктора, высоком разуме, а в новейшее время – и высоких технологиях. В экспозиции представлены живопись и графика из фондов галереи. Это работы крупнейших мастеров авангарда Степанова, Родченко, картины эпохи соцреализма, живопись и графика 1960-70-х годов, поставангардные произведения, плакат, гравюра и современные графические инсталляции Алексея Щигалева, а также рисунки времен Великой Отечественной войны, документы и фотографии из фондов корпоративных музеев предприятий авиастроительного комплекса. Еще здесь есть инсталляция, в режиме онлайн можно посмотреть, как разработки конструкторов «наполняли» небо в 21 веке.