Квартиры в новостройках подешевели

Квартиры в пермских новостройках с начала года подешевели на 5%. Исследование провели аналитики портала N1.ру. Цена среднего предложения на новое жильё снизилась на 4,8% - с 2 млн 700 тысяч рублей до 2,5 млн. А средняя квартира на «вторичке» подешевела на полтора процента - теперь стоит в среднем 2 млн 560 тысяч. Сильнее всего за указанный период дешевели двухкомнатные и однокомнатные квартиры в новостройках Ленинского, Кировского и Индустриального районов Перми. А в Дзержинском цены, наоборот, подросли примерно на тот же уровень.